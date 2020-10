Rinviata la decisione su Juventus-Napoli

Ancora nessuna decisione ufficiale su Juventus-Napoli, gara valevole per il terzo turno di Serie A. La partita non si e’ giocata domenica scorsa per l’assenza della squadra azzurra, rimasta in Campania dopo la positivita’ al Covid dei giocatori Zielinski ed Elmas. Il Giudice Sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea ha lasciato la decisione “sub iudice” e ha confermato un supplemento di indagine.