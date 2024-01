Il Napoli vince in extremis il derby contro la Salernitana (2-1) | Rrahmani salva Mazzarri

Dopo un inizio di partita scialbo, passa avanti la Salernitana al 29′ con Candreva che dopo essersi liberato con una magia del difensore la piazza a giro sotto il sette segnando l’ennesimo gol fantastico contro una big. In extremis riesce a pareggiare il Napoli, Marinelli richiamato al VAR per il contatto Fazio-Simeone assegna il calcio di rigore trasformato da Politano che batte Ochoa.

Il Napoli si salva nel recupero

Azzurri che a inizio di secondo tempo sfiorano il gol per due volte con Cajuste, che con due conclusioni sfiora entrambe le volte il palo. Rimane in partita la squadra di Filippo Inzaghi che con una buona palla in mezzo del solito Tchaouna sfiora il clamoroso vantaggio. Al 93′ clamoroso miracolo di Ochoa su Kvaratskhelia che da due passi para col piede destro salvando la Salernitana. Il Napoli trova il gol del 2-1 nel recupero con una zampata di Rrahmani dopo una mischia in area di rigore, gol del kosovaro che salva Mazzarri.

TABELLINO:

Reti: 29′ Candreva, 48′ Politano (RIG), 95′ Rrahmani

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Gaetano (55′ Raspadori), Lobotka, Cajuste (76′ Demme); Politano (64′ Zerbin), Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri

SALERNITANA (3-5-1-1): Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber (83′ Daniliuc); Sambia (90′ Bronn), Martegani, Legowski (66′ Pierozzi), Candreva, Bradaric; Tchaouna; Simy (90′ Ikwuemesi). Allenatore: F. Inzaghi.

Arbitro: Livio Marinelli

Ammoniti: Cajuste, Legowski, Bradaric, Kvaratskhelia

Recupero: 4′ pt, 11′ st.