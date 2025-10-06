Punto GG – Pulisic manda in orbita Napoli e Roma. Fiorentina in crisi nera

Juventus e Milan non si fanno male e lasciano spazio alla minifuga di Conte e Gasperini

Poco spettacolo e poche occasioni allo Stadium; alla fine esce un pareggio che premia maggiormente la Juventus, graziata dall’errore di Pulisic dal dischetto, ma anche i rossoneri non possono considerare troppo negativamente il risultato, visto che Maignan si è reso comunque protagonista di un paio di interventi decisivi per evitare la beffa. A godere del pareggio di Torino sono soprattutto il Napoli e la Roma che staccano il Milan e restano da sole al comando della classifica. I partenopei hanno sofferto parecchio per superare l’ostico ostacolo genoano ma alla fine, soprattutto grazie all’ingresso in campo di De Bruyne e alla costanza sotto porta di Hojlund, capace in quest’inizio di stagione, di non far rimpiangere l’assenza pesantissima di Lukaku. Un po’ in ombra McTominay che probabilmente soffre i nuovi compiti tattici affidategli da Conte. Anche a Firenze la Roma trionfa senza brillare, mostrandosi pragmatica e cinica; i gigliati, in piena crisi di gioco e risultati, erano riusciti a scalfire la granitica difesa dei capitolini ma poi, al momento di recuperare lo svantaggio determinato da un lampo di Soulè (in grande crescita) e una testata del solito Cristante, sempre troppo criticato ma sempre utile alla squadra per cantare e portare la croce. Alla ripresa dopo la sosta Roma-Inter ci potrà dire di più sul futuro dei giallorossi e del nostro campionato in orbita scudetto.

L’Inter domina e aggancia la Juventus; tra Lazio e Torino gol e polemiche

I nerazzurri sbaragliano senza problemi la Cremonese di Nicola, fin qui una delle rivelazioni del torneo; al Meazza è stata la serata di Bonny, capace d’infilare un goal e tre assist! Lautaro timbra ancora e manda segnali incoraggianti per Chivu che non potrebbe fare a meno del suo apporto sotto rete. Nelle altre gare si chiude in parità tra spettacolo e risse la sfida dell’Olimpico tra due delle deluse d’inizio torneo: la Lazio trova forse in Cancellieri il rinforzo mancato dal mercato mentre il Toro se non altro dimostra di essere ancora dalla parte del suo tecnico, in odore di esonero prima della gara per lui carica d’emozione. Torna a vincere prepotentemente anche il Bologna con un Cambiaghi in grandissimo spolvero e pronto a giocarsi le sue chances anche in azzurro, mentre per la zona salvezza sono preziosissime e ricche di buoni auspici le vittorie in trasferta del Sassuolo a Verona e del Lecce a Parma. Molto in difficoltà il Pisa e preoccupante il Genoa: quando si raccolgono tanti consensi e pochi punti generalmente si finisce male…