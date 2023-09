Inter, Acerbi è pronto | Occhi puntati sul derby

L’Inter si prepara al derby contro il Milan e recupera anche il suo pilastro difensivo. Simone Inzaghi ritrova nazionali e indisponibili in vista del big match di Sabato, fra quest’ultimi spunta il nome Francesco Acerbi.

Inter, Acerbi recuperato al 100%

Sabato 16 alle ore 18:00 ci sarà il derby della Madonnina, sicuramente uno dei più interessanti degli ultimi anni. Le squadre sono quasi al completo e pronte a dare spettacolo, intanto nelle retrovie, l’Inter recupera Acerbi, fedelissimo di mister Inzaghi. Come riportato da fcinter1908.it,per la prima volta in questo inizio di stagione il mister neroazzurro avrà possibilità di optare per il giocatore italiano oppure confermare Stefan de Vrij che in queste prime partite ha contribuito alla realizzazione di ben tre clean sheet.