Inter, domani Acerbi ascoltato da Chiné | Prossima settimana la sentenza

Acerbi e Juan Jesus nella giornata di domani saranno ascoltati dal procuratore federale Chiné per approfondire l'episodio, poi la sentenza.

Ore importanti per venire a capo di una vicenda complessa e che riguarda i presunti insulti a sfondo razzista di Acerbi, rivolti a Juan Jesus durante Inter-Napoli. Le indagini procedono spedite per far luce su quanto accaduto e domani ci sarà l’audizione dei due giocatori con il Procuratore Chiné. Secondo il Corriere dello Sport, la sentenza del giudice sportivo può arrivare entro una settimana.

Dopo l’approfondimento il verdetto: la decisione entro la prossima settimana

Tutto lascia credere che il destino di Acerbi si deciderà già la prossima settimana, quindi prima del prossimo turno di campionato per evitare che il difensore rimanga nel limbo. Il Giudice Sportivo Mastrandrea, infatti, dovrebbe impiegare solo qualche giorno per emettere il suo verdetto, una volta ricevuto il supplemento di indagine chiesto alla Procura Federale.