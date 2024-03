Inter-Empoli, le ultime su Sommer | Le scelte di Inzaghi

Inter pronta a sfidare l’Empoli, un altro passo verso lo scudetto numero 20. I nerazzurri tentano il recupero di Sommer, il portiere migliora anche se la presenza in campo resta in dubbio. In attacco spazio alla coppia titolare composta da Lautaro Martinez e Thuram.

PROBABILI FORMAZIONI di INTER EMPOLI

INTER (3-5-2): Sommer (Audero); Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado, De Vrij

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Fazzini, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Niang. All. Nicola

Squalificati: Maleh

Indisponibili: Berisha, Ebuehi, Grassi, Ismajli