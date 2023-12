L’Inter fino ad ora, sta facendo una stagione al di sopra di ogni aspettativa, grazie anche a Marcus Thuram che ha stupito tutti, all’interno di Appiano Gentile e all’esterno. Ormai è evidente che, in pochi mesi Romelu Lukaku è diventato un lontano ricordo sia per i tifosi nerazzurri che per la dirigenza.

Elogio all’attaccante dell’Inter

Così il “Corriere dello Sport” analizza l’inizio di stagione dell’attaccante francese: “Bomber in costruzione, uomo-assist e pure procacciatore di rigori. Le qualità di Thuram sembrano non finire mai. E, probabilmente, nemmeno l’Inter si aspettava di aver ingaggiato un giocatore così decisivo. O meglio, forse non si aspettava che lo fosse in questa misura, già dopo pochi mesi in nerazzurro. Ad ogni modo, il francese ha messo il suo zampino anche nel rocambolesco 3-3 strappato in casa del Benfica. Partito in panchina, infatti, per poi entrare a metà ripresa con la squadra nerazzurra che aveva già recuperato 2 gol, con il primo pallone toccato ha subito puntato l’area e Otamendi. E, con il suo classico gioco di gambe e finte lo ha costretto al fallo. Vero che poi ci ha pensato Sanchez a trasformare il penalty. Ma il grosso del lavoro, comunque, lo aveva fatto Thuram.”