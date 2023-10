I rappresentanti dell’agenzia Wasserman, che ha preso il posto di Rafaela Pimenta nella gestione di Dumfries, sono attesi quindi in viale della Liberazione, probabilmente prima della ripresa del campionato, per stendere una intesa considerata strategica da entrambe le parti. L’olandese è un giocatore cruciale per l’Inter di Inzaghi e la volontà è quello di trattenerlo.

Inter, le cifre del nuovo contratto di Dumfries

Si negozierà per alzare l’ingaggio che per ora è fermo a 2,5 milioni: 4 è l’orizzonte più plausibile, più o meno alle altezze del prossimo nuovo contratto di Dimarco. L’Inter dovrà fare in modo di convincere il giocatore ma soprattutto blindarlo.