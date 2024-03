Inter, è Raspadori il colpo dopo Taremi? | Tutti i dettagli

Giacomo Raspadori è il nuovo nome per l’attacco dell’Inter della prossima stagione. Insieme a Gudmundsson l’italiano è in cima alla lista dei nerazzurri. Si tratta di un calciatore che ha mostrato le sue evidenti qualità, nonostante non sia titolare fisso al Napoli. Inoltre conosce già la Serie A, e ha già diverse presenze con la Nazionale, con cui ha già giocato con molti giocatori dell’Inter. Ha solo 24 anni, e mostra ancora ampi margini di miglioramento.

Raspadori all’Inter per seguire Lautaro

Come detto a Napoli non sta trovando lo spazio che ci si aspettava, giocando tutte le partite ma spesso entrando a gara in corso. Cambiare maglia potrebbe servire per rilanciarsi. Ad ogni modo con la maglia azzurra ha conquistato uno Scudetto e giocato già un buon numero di partite in Champions, rendendolo un profilo abituato ai grandi palcoscenici. Per caratteristiche fisiche e tecniche ricorda Lautaro, e in caso di approdo in nerazzurro si augurerebbe certamente di seguire le sue orme.