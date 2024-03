Inter, si fermano per infortunio Arnautovic e Carlos Augusto

A Brutte notizie per Carlos Augusto e Arnautovic, due infortuni che rovinano la festa Inter a Bologna. L’esterno brasiliano costretto al cambio al termine della prima frazione per un problema al polpaccio. Problemi al flessore invece per l’attaccante austriaco entrato nella ripresa per far riposare Thuram. Le condizioni dei due calciatori verranno valutate nelle prossime ore, difficile ipotizzare la presenza con l’Atletico Madrid.