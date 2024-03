Inter, incontro avvenuto tra Acerbi e la società | C’è l’indiscrezione

L'ex Lazio ha avuto un confronto con la società in mattinata e si attende il comunicato del club nerazzurro

Tiene banco negli ultimi giorni la questione legata a Francesco Acerbi per il caso razzismo nei confronti di Juan Jesus. Sky Sport ha rivelato un’indiscrezione secondo cui il difensore nerazzurro avrebbe incontrato la società nerazzurra per confrontarsi e valutare se l’ex Lazio stia dicendo la verità in merito a quanto accaduto domenica sera.

Acerbi-Juan Jesus, atteso il comunicato dell’Inter

Nelle prossime ore ci dovrebbe essere, dunque, un comunicato dell’Inter per capire quale sarà la posizione presa dalla società nerazzurra sulla questione razzismo che vede coinvolto un suo tesserato.