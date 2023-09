Inter, Inzaghi proiettato già al derby | E c’è un recupero importante in rosa

L’Inter di Simone Inzaghi, nonostante le molteplici assenze causa sosta nazionali, continua ad allenarsi ad Appiano Gentile. Tutti gli occhi sono puntati a sabato 16 Settembre, giorno del derby col Milan.

Inter, Inzaghi ritrova Sensi

Come conferma fcinter1908.it, almeno una buona notizia per Simone Inzaghi esiste, infatti questa mattina Stefano Sensi, fermo per un infortunio muscolare, ha svolto la maggior parte del lavoro svoltosi nel centro sportivo nerazzurro. Il centrocampista, sarà disponibile per il derby e da lunedì, giorno di rientro per la maggior parte dei giocatori partenti, dovrà mostrare di essere pronto per una maglia da titolare.