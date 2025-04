Simone Inzaghi con le sue prodezze sulla panchina dell’Inter si è fatto conoscere da tutti nel mondo. Anche in Arabia Saudita hanno ben pensato di puntare su di lui, e c’è qualche società disposta a pagare una cifra monstre pur di averlo in panchina.

Inter, pronti 20 milioni dall’Al Hilal per Inzaghi

Mentre il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, rassicura tutti per il rinnovo di Inzaghi, definendolo solo una “formalità”, dall’altra del mondo è pronta una montagna di soldi per provare a convincere il tecnico in odore di triplete a immergersi in un’avventura tutta nuova. A Milano si aggirano gli emissari dell’Al Hilal, club saudita ambizioso al punto da mettere nel mirino il tecnico nerazzurro per provare a dare l’assalto, da protagonisti, al Mondiale per Club.

L’Al Hilal sarebbe pronto a mettere sul tavolo un contratto da 20 milioni e, nel frattempo, arricchire la rosa con un paio di giocatori di livello assoluto. Da aggiungere a Milinkovic-Savic, uno che Simone conosce molto bene.