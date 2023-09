Inter-Milan, Kalulu verso il forfait | Pioli ha già pronto il sostituto

Nuovi problemi per Pioli

Brutte notizie per Pioli. Dopo l’assenza di Tomori, che dovrà scontare la squalifica rimediata contro la Roma, il tecnico del Milan dovrà fare a meno probabilmente anche di Kalulu.

Inter-Milan, Pioli perde la difesa

Il difensore francese, non è stato convocato da Deschamps e nei prossimi giorni effettuerà diversi controlli che confermeranno l’assenza del giocatore a San Siro. E allora ecco che Pioli sta lavorando su Simon Kjaer, che è già stato messo in preallarme e che farà coppia con Thiaw per provare a fermare la coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram.