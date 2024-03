Inter-Napoli, vista dai bookmakers | Comparazione quote

Il confronto tra Inter e Napoli si annuncia come uno degli incontri più attesi della giornata di Serie A. L’Inter, dopo aver ottenuto la sua decima vittoria consecutiva, si conferma al vertice della classifica con un vantaggio considerevole sulla seconda, avvicinandosi sempre più alla conquista dello scudetto. Dall’altro lato, il Napoli, con l’ultimo pareggio casalingo contro il Torino, mantiene la settima posizione, lasciando sfumare un’importante occasione per avvicinarsi alla zona Champions League. I nerazzurri, dopo lo psicodramma derivante dall’eliminazione in Champions League ai calci di rigore contro l’Atletico Madrid, dovranno riprendere il rullino di marcia schiacciante avuto fino ad ora.

Il Napoli reduce anch’esso dall’eliminazione in Champions contro il Barcellona, al contrario, non riesce a trovare la continuità di risultati sperata e, nonostante le buone prestazioni di alcuni singoli come Kvaratskhelia, trova difficoltà a trasformare le opportunità in vittorie. La necessità di migliorare sotto l’aspetto difensivo è un punto su cui Calzona, tecnico dei partenopei, intende lavorare, consapevole delle sfide impegnative che attendono la sua squadra. Questa partita tra Inter e Napoli non è solo un confronto tra due squadre di alto livello del calcio italiano, ma rappresenta anche un momento cruciale per entrambe nella corsa agli obiettivi stagionali: per l’Inter, la conferma del dominio in campionato; per il Napoli, la lotta per un posto in Europa che passa anche da risultati positivi contro le grandi della Serie A.

Inter-Napoli, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, l’Inter è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla interno a 1.57 su Snai e 1.58 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 4.25 mentre una vittoria del Napoli (segno 2) si trova anche quota 5.50. Ecco la comparazione quote di Inter-Napoli dei bookmakers: