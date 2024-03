Inter, obiettivo attaccante | Non solo Taremi nel futuro dei nerazzurri

Per la seconda volta in stagione l’Inter si ritrova con solo tre attaccanti a disposizione. Era già successo in autunno quando Marko Arnautovic si era infortunato al bicipite femorale sinistro, costringendo Simone Inzaghi a scelte obbligate davanti. L’austriaco si è fatto male di nuovo, stavolta ha riportato un risentimento ai flessori della coscia destra e starà fuori per almeno due-tre settimane. A breve ci sarà al sosta per le nazionali, quindi non dovrebbe saltare troppe partite, e quasi sicuramente sarebbe a disposizione per l’andata degli eventuali quarti di Champions League il 9-10 aprile.

L’Inter pensa al quinto attaccante per la prossima stagione

L’Inter pensa anche alla prossima stagione, in cui sarà protagonista delle tre competizioni nazionali, della nuova Champions e del nuovo Mondiale per club. Potenzialmente il numero di partite è esorbitante, e la profondità della rosa sarà fondamentale. Lautaro e Thuram sono una certezza, ma pianificare la stagione con le due sole riserve Taremi e Arnautovic potrebbe essere un azzardo. Per questo Marotta, Ausilio e Baccin hanno in mente di aumentare a cinque il numero degli attaccanti della prima squadra. Il ballottaggio per questo ruolo sembra essere tra Alexis Sánchez e Valentín Carboni, che sta facendo molto bene a Monza. C’è da dire che il cileno ha 36 anni, e l’argentino 19, quindi ha bisogno di giocare. Di conseguenza non è da escludere che nella lista si inseriscano altri nomi, a meno che non arrivino offerte per Arnautovic.