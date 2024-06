Inter, offerta al Genoa per Gudmudsson | La risposta del club

Continua ininterrotta la ricerca del nuovo attaccante da parte dell’Inter, che dovrà affidare a un nuovo giocatore il posto lasciato vacante da Sanchez, che lascerà il club a luglio da svincolato. Considerata però l’età media degli altri sostituti di Lautaro e Thuram, ovvero Arnautovic e Taremi, la necessità di puntare su un profilo più giovane è avvertita da Ausilio, che vorrebbe andare all-in su Gudmudsson.

Inter, NO del Genoa a 30 milioni

Juventus, Napoli, Milan, Fiorentina…queste sono solo alcune delle squadre che sono interessate all’attaccante islandese, che con ogni probabilità lascerà Genova in estate per approdare in un club con ambizioni maggiori di quelle dei rossoblù, ma in questo momento in pole c’è l’Inter, che ha già incassato il sì del giocatore ma non quello dei liguri, con i quali c’è distanza sulla valutazione.

Nelle ultime ore i neroazzurri avrebbero inviato una prima offerta da 30 milioni rateizzati in 3 anni per il bomber genoano, respinta in modo secco dal Grifone, che per Gudmudsson non accetterà offerte inferiori ai 40 milioni e, soprattutto, non vuole pagamenti dilazionati, ma tutto in un’unica soluzione.