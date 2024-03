Inter, Sanchéz torna al gol in A e convince Inzaghi | Si pensa al rinnovo

Il cileno è tornato a segnare in campionato, e le ultime prestazioni positive fanno pensare l'Inter a rinnovargli il contratto per un altro anno.

Alexis Sanchéz è tornato El niño maravilla. Dopo le ultime prestazioni convincenti ieri è tornato al gol in Serie A dopo quasi due anni, permettendo all’Inter di battere il Genoa. L’ultima volta era stata il 6 maggio 2022 contro l’Empoli. Anche grazie alle sue giocate l’Inter a continuato a vincere e convincere nelle ultime partite, e Inzaghi sa che può contare su di lui anche a gara in corso, adesso che Thuram è tornato. Proprio quando è stato sostituito per il francese, Sanchéz ha ricevuto gli applausi di tutto il Meazza, segno che anche i tifosi sono entusiasti delle sue prestazioni.

Sanchéz rinnovato fino al 2025?

La qualità del cileno, oltre che all’umiltà che sta dimostrando ultimamente nell’accettare senza problemi un ruolo da comprimario, fanno pensare Simone Inzaghi e la dirigenza dell’Inter a un possibile rinnovo per un altro anno. Il suo atteggiamento positivo può far cambiare un finale che sembrava già scritto. Il suo contratto scade a giugno e arriverà Taremi a zero dal Porto, ma se Sanchéz è questo la possibilità di rimanere insieme almeno per un altro anno si fa più concreta. A livello economico lo stipendio sarebbe certamente più basso degli attuali 2,8 milioni a stagione, ma se entrambe le parti lo vogliono si può trovare un’intesa.