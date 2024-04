Inter, un club inglese si inserisce alla corsa per Gudmundsson

L'Inter rimane in corsa per l'acquisto di Gudmundsson, ma il Tottenham si è fatto avanti

Il centrocampista del Genoa Gudmundsson è richiestissimo in Italia e in giro per l’Europa. Tant’è che molti club si sono interessati tra cui l’Inter che sembra avanti a tutti. Ma occhio in Inghilterra perchè il Tottenham si è fatto avanti se non dovesse arrivare Santiago Gimenez del Feyenoord, è cio che rivela “CaughtOffside”.

L’Inter continua ad essere avanti rispetto alle pretendenti per l’acquisto di Gudmundsson

L’Inter è avanti nella trattativa per portarsi il talento del Genoa nella rosa di Inzaghi del prossimo anno, alla quale si aggiungerà a Lautaro, Thuram, e il nuovo acquisto Taremi. E’ chiaro che con la quasi certa partenza di Sanchez, i nerazzurri hanno bisogno di un giocatore offensivo in più. Seguiranno aggiornamenti nella trattativa nelle prossime settimane, nel frattempo il Genoa ha chiesto Zanotti come contropartita, e potrebbe fare comodo per abbassare leggermente il costo del cartellino di Gudmundsson.