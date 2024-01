Inter-Verona, probabili formazioni e dove vederla

Ultima giornata del girone d’andata: l’Inter, capolista, ospita il Verona a San Sirao. Nerazzurri, reduci dal pareggio esterno contro il Genoa, costretti a vincere per allontanare la Juventus seconda, ora distante solo due punti. Diversamente, i veneti, diciassettesimi, a pari punti con il Cagliari, sconfitti dalla Salernitana nell’ultima uscita. L’ultimo precedente a Milano, risalente a gennaio 2023, è terminato 1-0 per i nerazzurri, grazie alla rete di Lautaro Martinez. Il match, in programma sabato alle 12.30, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi.

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Terracciano; Folorunsho, Hongla, Duda; Ngonge, Djuric, Lazovic. All. Baroni.