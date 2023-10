Vittoria importantissima per la Juventus nel derby contro il Torino. Oltre ai tre punti pesantissimi per la rincorsa allo scudetto, c’è un dato su Allegri che farà parte della storia di questa sfida.

Juve, Allegri sempre più vincente

Il tecnico toscano, infatti, ha ottenuto 13 successi nel derby della Mole agganciando al primo posto di questa speciale classifica un suo ex allenatore, Giovanni Trapattoni. Nella partita di ritorno contro i granata, Allegri con una vittoria si piazzerebbe in testa alla graduatoria in solitaria.