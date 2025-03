La Juventus continua a pianificare il futuro con attenzione, cercando di costruire una squadra sempre più competitiva in vista delle prossime stagioni e dopo quella attuale che è stata catastrofica. Tra le priorità del direttore sportivo Cristiano Giuntoli c’è la trasformazione di un attuale prestito secco di Kolo Muani in un’operazione più strutturata e vantaggiosa per il club. Il club parigino è disposto a trattare con i bianconeri anche perché il PSG ha già un sostituto del francese.

Juve-Kolo Muani, permanenza difficile senza qualificazione

Juve e PSG hanno concordato il rinnovo annuale del prestito di Randal Kolo Muani, sempre oneroso anche se con costi in salita con la prospettiva di acquistarlo a titolo definitivo nel 2026/27 per una cifra vicina ai 45 milioni.

Giuntoli e il suo staff sono quindi al lavoro per trovare la soluzione più vantaggiosa, con l’obiettivo di garantire alla Juventus continuità e competitività. Nei prossimi mesi, con l’evolversi della stagione e l’eventuale conquista di un posto in Champions, il club potrebbe accelerare le operazioni e chiudere definitivamente l’accordo. Anche se il futuro del francese è tornato in discussione, senza la qualificazione alla prossima Champions, una permanenza sarebbe molto difficile, anche perché il destino di Motta sarebbe segnato e l’allenatore italo-brasiliano ha avuto grande influenza nell’arrivo del giocatore dal PSG.