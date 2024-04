Juve, per Bremer si ascoltano offerte | Già pronto il suo sostituto?

Dopo l’anno scorso di assestamento, questa sarà la prima estate in cui veramente Cristiano Giuntoli potrà lavorare al mercato in casa bianconera. Nell’attesa di sciogliere i dubbi su chi sarà in panchina la prossima stagione, il DS ex Napoli comincia a muoversi per delineare il programma di questo mercato estivo.

Futuro incerto Bremer, tutto su Calafiori

Ottima stagione per il centrale brasiliano, la Juve si protegge: per strappare Gleison Bremer serviranno più di 60 milioni. A prescindere dal futuro dell’ex Torino, in cima alla lista dei desideri di Giuntoli c’è sempre Riccardo Calafiori: difensore duttile che sotto la guida di Thiago Motta ha giocato sia centrale sia terzino sinistro. Zona di campo occupata negli ultimi anni da Alex Sandro, pronto a lasciare Torino dopo nove stagioni. Inoltre anche Djalo, arrivato nello scorso mercato invernale per 3.5 milioni dal Lille, dovrebbe andare in prestito.