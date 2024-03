Juventus, pronto il piano per arrivare a Calafiori

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, La Juventus ha messo nel mirino Riccardo Calafiori, che dopo l’esperienza in Svizzera al Basilea è tornato in Italia al Bologna, che lo ha acquistato per 4 milioni di euro più bonus. In questa stagione il classe 2002 sta giocando da difensore centrale sotto la guida di Thiago Motta, e si è reso protagonista di grandi prestazioni, di conseguenza il suo valore è arrivato fino a 25 milioni. I bianconeri per abbassare il prezzo del cartellino e battere la concorrenza hanno in mente di offrire una contropartita ai rossoblù.

Facundo González al Bologna per arrivare a Calafiori

Facundo González è il giocatore di proprietà della Juventus che i bianconeri vogliono proporre come contropartita al Bologna per prendere Calafiori. Il difensore centrale uruguaiano del 2003 è in prestito alla Sampdoria, sta giocando con continuità e oltre alle prestazioni convincenti ha siglato 2 gol e 1 assist. La Juventus lo ha prelevato in estate dal Valencia per 1,65 milioni, ma il suo valore continua a crescere. Come detto l’intenzione dei bianconeri è offrirlo come contropartita per convincere il Bologna a lasciar partire Calafiori.