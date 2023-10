Juve, stai attenta: il Real sfida la concorrenza per il talento argentino

Le merengues sfidano altri top club per il classe 2004

La Juve valuta profili adatti a far parte della prima squadra in futuro e dare alternative di qualità ad Allegri. Nel mirino di Giuntoli c’è finito da tempo un talento argentino del Boca Juniors. Il suo nome è Valentin Barco che nasce come terzino sinistro ma ha ricoperto spesso negli ultimi mesi il ruolo di centrocampista.

I Blancos su Barco

Il giocatore ha una clausola presente sul contratto da 10 milioni di dollari. Nelle ultime settimane si sarebbe inserito il Real Madrid che vorrebbe sfidare la concorrenza per accaparrarsi l’argentino. Oltre ai bianconeri, infatti, ci sarebbe l’interesse anche di Chelsea, Brighton e Manchester City.