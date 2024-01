Juventus, arriva Pedro Felipe: si aggregherà con la Next Gen

Secondo quanto riporta “Sky Sport” è arrivato a Torino il difensore del Palmeiras Pedro Felipe, classe 2004 che ha già svolto le visite mediche e firmato il contratto.

Juventus, le cifre dell’operazione Pedro Felipe

In prestito con diritto di riscatto a 2 milioni di euro, è un prospetto per la Juventus molto interessante che si aggregherà alla Next Gen. Ne parlano già molto bene in Brasile tant’è che viene paragonato a Gleison Bremer, ed era molto seguito anche dagli altri club in Europa. Molto alto 190 cm, è un giocatore con già molta personalità nonostante la sua giovane età, e può giocare sia da destro che sinistra in una difesa a 4 da difensore centrale.