Juventus-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

I bianconeri per blindare il secondo posto, l'Atalanta per rientrare in zona Champions

In palio la partecipazione alla prossima Champions League per Juventus e Atalanta. I bianconeri non vincono in casa contro la squadra di Gasperini da marzo 2018 (in quel caso 2-0 con le reti di Higuain e Matuidi). I bergamaschi hanno affrontato tre delle cinque squadre davanti a loro nelle ultime tre partite e hanno ottenuto un solo punto. Il match sarà visibile su DAZN domenica 10 marzo alle ore 18.

Probabili formazioni di Juventus-Atalanta

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Milik. All. Allegri

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All. Gasperini