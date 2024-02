Juventus, Bremer infiamma il derby d’Italia: “Inter? Sono dalla parte giusta”

La tanto attesa sfida scudetto tra Inter e Juventus si avvicina sempre di più, con il match in programma domenica alle 20.45 a San Siro. Uno dei protagonisti chiave attesi in campo, Bremer, ha rilasciato dichiarazioni interessanti in un’intervista a DAZN. Riguardo alla possibilità di giocare con l’Inter, il difensore afferma: “No, sono dalla parte giusta. Con l’Inter sarà una sfida fino alla fine. Fare risultato a Milano non è mai facile. Chi vince non vince il campionato, ci sono ancora molte partite, ma è un passo importante”.

Juventus, le parole di Bremer: “Vlahovic sta migliorando tanto. Yildiz può fare una bella carriera”

Bremer condivide anche le sue osservazioni sugli attaccanti della Juventus, elogiando Vlahovic per la sua forza fisica e sottolineando il potenziale di Yildiz: “Vlahovic è un attaccante fisicamente forte, quando giochiamo insieme in partitella gli do molti consigli. È bravo e sta migliorando tanto. Anche Yildiz è un bell’attaccante, in allenamento entriamo duro su di lui, ma non si lamenta e continua a giocare. Ha grande forza nelle gambe e può fare una bella carriera”.

Sul fronte difensivo, Bremer ha riconosciuto la presenza di molti difensori forti, citando Van Dijk come esempio di giocatore di un livello superiore. Il giovane difensore ha anche sottolineato l’influenza positiva di Giorgio Chiellini, che gli ha consigliato di studiare attentamente gli avversari e ha lodato il supporto della Juventus in questo processo, con una persona dedicata che lo segue anche in Brasile.