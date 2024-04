Juventus, Chiesa nervoso al momento della sostituzione | Problemi con Allegri?

Si sta parlando in queste ore del video dell’uscita dal campo di Federico Chiesa nel derby contro il Torino di sabato scorso. Il calciatore, sostituito al 65′ da Max Allegri, è uscito nervosamente dal terreno di gioco e una volta in panchina sembra aver pronunciato una frase critica nei confronti della gestione del tecnico toscano.

Chiesa sembra dire “sono sempre il primo cambio”. Dubbi sulla gestione di Allegri

Chiesa sembra lamentare il fatto di esser tirato fuori dal campo sempre per primo nelle partite in cui inizia da titolare. Sappiamo che la Juventus in quel ruolo ha anche Yildiz, ragazzo interessantissimo le cui qualità devono ancora sprigionarsi, ma Chiesa non sembra avercela col suo compagno, quanto più con l’allenatore, quando sembra pronunciare “sono sempre il primo cambio”. Una situazione che in effetti si ripete spesso, con la staffetta quasi matematica tra i due giocatori che non ne sta valorizzando nemmeno uno.

Allegri come Mourinho: la squadra non gira ma lui non cambia | In bilico il futuro di Chiesa

Nell’ultimo periodo si è parlato della presunta insoddisfazione tecnico-tattica degli attaccanti bianconeri per la loro gestione da parte di Allegri. In effetti, il tecnico toscano, un po’ come José Mourinho nell’ultimo periodo in giallorosso, sembra essersi impuntato con un 3-5-2 che pare offrire pochi stimoli ai giocatori. Si può senza dubbio obiettare che gli stessi giocatori col medesimo schieramento avessero ottenuto ben 46 punti nelle 19 gare del girone d’andata, ma gli atteggiamenti della squadra nell’ultimo periodo sembra andare in quella direzione. Probabilmente Chiesa vuole solo giocare insieme a Yildiz…

In chiusura, va anche detto, a onor di cronaca, che gli altri calciatori che hanno lasciato il campo non hanno mostrato alcun risentimento verso l’allenatore. Che sia Chiesa a non essere più convinto del progetto Juve?