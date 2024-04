Juventus, rinnovo e numero 10 a Yildiz | I dettagli

Kenan Yildiz è il presente ma soprattutto il futuro della Juventus. I bianconeri lo sanno e nonostante il rinnovo ancora piuttosto recente di agosto fino al 2027 preparano un ulteriore prolungamento fino al 2029. L’obiettivo è blindare il gioiellino turco, ed allontanare qualsiasi possibilità di tentazioni dai top club europei. Con la prima squadra in questa stagione il classe 2005 ha giocato 25 partite in cui ha segnato 3 gol.

La 10 della Juventus a Yildiz: un’investitura

Come rivela Tuttosport, a Yildiz è stata offerta la possibilità di indossare la maglia numero 10 della Juventus. Si tratta di un onore che è stato riservato a pochi eletti, il che fa capire quanto la società bianconera punti sul giocatore. Il turco entra in un club esclusivo di cui fa parte gente come Sivori, Platini, Baggio, Del Piero, Dybala e Pogba. Proprio dal francese riceverà il numero, che da troppo non si vede sul campo per la squalifica per doping.