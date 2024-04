Juventus, Conte fuori dai piani della società: il nuovo profilo

Dopo la parentesi al Tottenham, l’allenatore Antonio Conte, attualmente senza squadra, difficilmente tornerà sulla panchina della Juventus al termine di questa stagione.

Juventus, Giuntoli vuole Thiago Motta

Come riportato da Sky Sport, probabilmente la Juve a fine stagione sostituirà Allegri con Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano del Bologna è il preferito di Giuntoli e difficilmente il direttore sportivo della Vecchia Signora si farà distrarre da altre possibilità. Il piano A per Giuntoli resta Thiago Motta, mentre al momento non esiste un piano B. La situazione rimane quindi fluida e resta da vedere come si svilupperà nei prossimi giorni.