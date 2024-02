Juventus, Danilo e altri due si allenano a parte | Le ultime dalla Continassa

La Juventus sta lavorando alla Continassa per prepararsi in vista della sfida contro il Frosinone. Dopo il passo falso a Verona, la squadra di Allegri vuole rimettere la marcia per tenersi stretto il secondo posto. I bianconeri non vincono da un mese in campionato e la partita di domenica sarà una ghiotta opportunità per ritrovare i 3 punti.

Juventus, le ultime sull’allenamento mattutino

Secondo quanto riporta TMW, nella seduta mattutina di oggi hanno svolto il lavoro a parte in tre: Perin, Danilo e Moise Kean. Domani è previsto allenamento aperto alle 11:30, mentre per capire quando i tre torneranno ad allenarsi con il gruppo bisognerà attendere.