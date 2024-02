Juventus, due settimane di stop per Danilo | A rischio la sfida col Napoli del 3 marzo

Il difensore brasiliano è uscito acciaccato dalla partita di Verona e sarà indisponibile per la prossima contro il Frosinone; saranno da valutare la sue condizioni per la sfida col Napoli, ma c'è preoccupazione.

Il pareggio di Verona lascia in eredità alla Juventus anche lo stop di Danilo. Ieri il difensore si è sottoposto agli esami alla caviglia sinistra (fasciata e dolorante al Bentegodi dopo il contrasto aereo con Swiderski) che hanno escluso la presenza di lesioni capsulo legamentose e di fratture. Pericolo scampato, dunque, ma il capitano bianconero dovrà restare fuori per circa dieci-quindici giorni, spiega oggi Tuttosport. Danilo salterà quindi la sfida contro il Frosinone di domenica allo Stadium, ma è a rischio anche per la trasferta di Napoli del 3 marzo. Emergenza in difesa dunque per Allegri, che è ora chiamato a tirar fuori la sua Juve da un periodo complicato, senza poter contare sul suo leader difensivo.