Juventus, Danilo: “Essere il capitano è motivo di grande orgoglio. Su Gatti vi dico che…”

Danilo ha rilasciato un’intervista a TNT Sports Brasil. Il difensore bianconero ha voluto parlare della Juventus, del cosa significhi per lui essere il capitano di questa squadra e del suo compagno di reparto Federico Gatti. Ecco le sue parole.

Juventus, le parole di Danilo

Cosa significa per te essere il capitano della Juventus?

“Per me essere il capitano di questa squadra è motivo di grande orgoglio. Il fatto che poi l’abbia deciso l’allenatore con l’appoggio dei miei compagni, mi riempie ancora più d’orgoglio. Vado fiero del fatto che i tifosi italiani, che difendono la loro bandiera e la loro cultura, spesso mi salutano e mi ringraziano per difendere sempre la Juventus e i suoi colori“.

Cosa ci dici su Federico Gatti?

“Un grande esempio perché poco tempo fa giocava in categorie amatoriali e ora si ritrova nella Juventus. Quando era appena arrivato e ha comprato casa vicino all’aeroporto, rispose ad una mia domanda dicendomi che quella casa era quella che li conveniva di più; da lì ho capito che a volte gli insegnamenti nella vita arrivano quando meno te lo aspetti. Mi piace molto come ragazzo, provo grande affetto per lui e ho un anche bel rapporto con lui. A volte pensi di imparare da giocatori con più titoli, esperienza ecc…ma lui è riuscito a darmi questo insegnamento quando arrivava dalle categorie dilettanti. Lui certamente avrà pensato alla sua stabilità, tranquillità e a quello che più gli conveniva in quel momento, ed aveva ragione“.

Sulla Juventus che potrebbe tornare in Champions?

“La Juventus è molto impegnata nella sostenibilità finanziaria, in altre parole, sta pensando a lungo termine. Sento che questo è “l’anno zero”, un nuovo inizio, in cui vogliamo tornare in Champions League e tornare ad essere rispettati in tutto il mondo del calcio. E, naturalmente, lottare per il titolo fino alla fine, proprio come in Coppa Italia“.