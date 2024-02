Juventus, il momento della verità per Chiesa | Pronto un attacco tutto nuovo per Allegri

Federico Chiesa sta attraversando un periodo non semplice alla Juventus a livello di condizione fisica, tra infortuni e ricadute non è mai riuscito ad avere continuità nel corso di questa stagione.

Juventus, Chiesa dovrebbe tornare titolare insieme a Milik

Con Chiesa titolare lunedì contro l’Udinese insieme a lui dovrebbe tornare Milik visti i problemi fisici di Vlahovic. Per Chiesa sarà il momento della verità anche per capire cosa vorrà fare la Juventus per il futuro, se continuerà con questa discontinuità in campo il club valuterà seriamente se rinnovargli il contratto oppure venderlo ad una cifra non inferiore a 50 milioni di euro, considerando che ha il contratto in scadenza nel giugno 2025.