Juventus, l’agente di Di Gregorio apre ai bianconeri ma Galliani risponde

L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato all’ingresso della sede della Lega Serie A a Milano del periodo positivo del Monza, del futuro di Palladino e di quello di Di Gregorio. L’amministratore delegato del Monza ha ribadito che i dialoghi con Mister Palladino inizieranno al termine della stagione, per pianificare quella successiva. Ma è interessante l’indiscrezione che riguarda Di Gregorio.

Di Gregorio ha tre anni di contratto, bisogna stare calmi e ragionare anno per anno

L’agente di Di Gregorio nelle giornate scorse ha detto che l’Inter non se lo può permettere e che pensa alla Juventus. Ecco la risposta di Galliani in merito al futuro del portierone del Monza: “Io non ho parlato con nessuna squadra. Il giocatore ha tre anni di contratto, il procuratore è una brava persona e stiamo anche qui calmi. Ragiono sempre anno per anno, ero così anche al Milan. La vita per me è dal primo luglio al 30 giugno. Non parlo ora di mercato”.