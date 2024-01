Juventus, l’attaccante vola in Spagna | Ecco dove giocherà

Moise Kean e la Juventus si salutano per i prossimi 6 mesi. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante classe 2000 dei bianconeri si sottoporrà alle visite mediche con l’Atletico Madrid lunedì prossimo.

Juventus, Moise Kean ad un passo dall’Atletico Madrid

Dopo le visite mediche è previsto che Kean firmi un contratto di prestito secco, senza diritto di riscatto, della durata di sei mesi con i Colchoneros, dove tra l’altro ritroverò il suo ex compagno di squadra Alvaro Morata. L’attaccante non rientra più nei piani tattici di Massimiliano Allegri, complici soprattutto i zero goal messi a segno in campionato e le prestazioni poco convincenti. A complicare ulteriormente la sua situazione è stato il suo infortunio rimediato nel mese di dicembre. Il trasferimento verrà ufficializzato la prossima settimana, perché l’Atletico dovrà liberare una casella – con la cessione di uno tra Depay e Correa – per fare spazio all’attaccante italiano.