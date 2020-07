Juventus, Marotta: “Il mio ritorno alla Juventus? Sono assolutamente fake news, io sono legato all’Inter”

L’amministratore delegato dell’Inter, ha spento definitivamente le voci, in merito ad un suo possibile ritorno alla Juve.

In un intervista a Sky Sport Beppe Marotta ha smentito definitivamente le voci che lo vedevano di nuovo a Torino: “Io lontano dall’Inter e di nuovo alla Juventus? Sono assolutamente fake news, io sono legato all’Inter, sto bene a Milano e a lavorare in questo club, abbiamo degli obiettivi, sono molto stimolato per crescere con questa società. Quindi quello che voglio fare è dare il mio massimo per ottenere risultati, dando quindi la mia collaborazione. Ci vuole pazienza, e questa è la cosa che manca più di tutte. Serve calma e tranquillità per tagliare traguardi importanti, stiamo crescendo nel nostro lungo percorso, io sono legato all’Inter, sto bene a Milano e a lavorare in questo club”. Queste le dichiarazioni di Marotta prima del calcio d’inizio di Verona-Inter.