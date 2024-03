Juventus, occhi puntati su Ferguson

La Juventus continua a tenere d’occhio da vicino l’evoluzione di Lewis Ferguson, centrocampista in forza al Bologna. Lo scozzese si è affermato come uno dei migliori nel campionato di Serie A, mostrando un’eccellente combinazione di gol e assist. Finora ha segnato 6 gol e fornito 4 assist, cifre che lo pongono tra i giocatori più influenti del torneo.

Juventus, Ferguson osservato da vicino

della Juventus per Ferguson è palpabile e sembra destinato a crescere con il passare del tempo. La sua capacità di adattarsi al gioco della squadra, combinata con la sua giovane età e il suo potenziale di sviluppo, lo rende un obiettivo appetibile per i bianconeri. Già a novembre, durante la partita Bologna-Lazio, il direttore sportivo della Juventus, Giuntoli, si era mosso personalmente per monitorare le prestazioni di Ferguson. E ancora, nell’ultimo match contro l’Atalanta al Gewiss Stadium, un emissario del club era presente, con i riflettori puntati sul centrocampista.