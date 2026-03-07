Juventus-Pisa, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Allo Stadium questa sera alle ore 20:45 andrà in scena il match Juventus-Pisa. La gara, valida per la 28esima giornata di Serie A Tim, verrà guidata dall’arbitro Sacchi di Macerata.

Juventus-Pisa, probabili formazioni

La Juventus è alla ricerca di un posto tra le prime 4 per ottenere l’ambitissima qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante alti e bassi la formazione di Spalletti tiene testa alla dirette concorrenti in zona calda della classifica. I bianconeri arrivano al match di oggi da sesti in classifica con 47 punti e dal rocambolesco 3-3 contro la Roma nell’ultima di campionato.

Il Pisa arriva da 3 ko consecutivi, rispettivamente contro Bologna, Fiorentina e Milan. La formazione toscana non riesce a seguire una linea continua dove accumula punti per provare a conquistare la salvezza. Il Pisa è al 19esimo posto in classifica con 15 punti.

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Thuram; Conceicao, Yildiz, Boga. All. Spalletti

Pisa (3-5-2): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Touré, Loyola, Aebischer, Marin, Cuadrado; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark

Juventus-Pisa, orario e dove vederla

La partita tra Juventus e Pisa, valida per la 28ª giornata di Serie A, si giocherà sabato 7 marzo all’Allianz Stadium. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN e su Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming tramite l’app di DAZN su smart TV, tablet e smartphone, oppure collegandosi da browser su PC.