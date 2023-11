Continua l’incubo legato alla positività di Paul Pogba. Il francese venne scoperto positivo in seguito a un controllo antidoping (dopo la gara Udinese-Juventus del 20 agosto) l’11 settembre 2023. Didier Deschamps, anche senza aver fornito i dettagli della conversazione con Pogba, ha fatto capire che il giocatore non sta vivendo un momento facile e ora come mai vede la Juventus più lontana.

La positività di Pogba all’antidoping | Cos’ha detto Deschamps

Le parole di Deschamps hanno confermato che il campione francese è in difficolta; questo è quello che il commissario tecnico della Francia avrebbe detto ai microfoni: «Siamo in contatto. Non vi dirò il contenuto dei nostri colloqui. È in attesa di una decisione, una sanzione, che sarà più o meno lunga. Con tutto quello che ha passato prima, è una situazione molto complicata per lui, psicologicamente molto difficile. Non potrà essere selezionato finché sarà sospeso. Per quanto tempo? Tornerà al suo miglior livello? Ha le capacità, la mentalità per farlo. Ma non accadrà da un giorno all’altro, purtroppo per lui». Paul Pogba starebbe aspettando un verdetto; intanto continua a mantenere i contatti con i propri compagni.