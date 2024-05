Juventus, Rabiot più vicino al rinnovo | Fondamentale l’arrivo di Thiago Motta

Adrien Rabiot vuole giocare l’Europeo con la Francia avendo già risolto la questione relativa al rinnovo di contratto con la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la disponibilità a parlare con Giuntoli da parte dell’entourage c’è e per questo sono in rialzo le chance di un accordo per il prolungamento. Da non sottovalutare il rapporto tra il ragazzo e Thiago Motta; i due, ex compagni ai tempi del PSG, hanno avuto da sempre un’ottima intesa e non è escluso che il rinnovo di Rabiot sia da legare proprio a questo.

Giuntoli studia i possibili rinforzi: con Rabiot o senza, la priorità è su Koopmeiners e Thuram

I dirigenti monitorano comunque anche altre opzioni per il centrocampo per cercare di rinforzarsi, indipendentemente dalla permanenza di Rabiot. Proseguono i contatti con il Nizza per Khephren Thuram, che non vuole rinnovare ed è in scadenza nel 2025. La Juventus lo attira, ma i 25 milioni di euro chiesti da i francesi sono tanti. Senza dimenticaci poi di Teun Koopmeiners, vero sogno di mercato di Giuntoli e Thiago Motta.