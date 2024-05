Thiago Motta alla Juventus: ci siamo. I dettagli del contratto

Sta per arrivare la firma del tecnico italo-brasiliano per guidare la squadra bianconera dalla prossima stagione.

Come riportato da Fabrizio Romano, manca pochissimo alla firma del contratto da parte di Thiago Motta, che lo renderà ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico italo-brasiliano è riuscito in questa stagione a portare il Bologna in Champions League, e l’idea dei bianconeri è far partire con lui un nuovo ciclo, che li riporti a vincere con continuità.

I dettagli del contratto di Thiago Motta alla Juventus

Come detto, per la firma di Thiago Motta alla Juventus è solo una questione di giorni. Ormai le trattative sono concluse, manca solo l’ufficialità. È previsto un accordo triennale fino al 2027, per una cifra intorno ai 3,5 milioni a stagione. Sta per iniziare l’era Thiago Motta.