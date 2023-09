Juventus, report sull’allenamento odierno | Tutti i dettagli

Dopo il pareggio contro il Bologna, la vittoria per 0-2 sul campo dell’Empoli ha aiutato la Juventus ha recuperare i nervi persi e certamente anche energie mentali, andando incontro alla prima pausa per le nazionali con lo stomaco più pieno che vuoto. In attesa della prossima sfida in casa contro la Lazio, in programma sabato 16 ottobre alle 15:00, i bianconeri continuano la propria preparazione.

Juventus, scelta la palestra per oggi

Come riportato da m.tuttojuve.com infatti, Massimiliano Allegri e il suo staff hanno optato per la palestra nell’allenamento di questa mattina, probabilmente anche per far rifiatare in parte la squadra e recuperare risorse psicofisiche, per coloro che ovviamente, non sono stati chiamati in nazionale.