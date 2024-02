Juventus, serve una cessione importante per arrivare a Koopmeiners

La Juventus continua a tenere d’occhio Teun Koopmeiners come possibile rinforzo per il futuro. Il centrocampista classe 1998 ha recentemente rinnovato il suo contratto con l’Atalanta, estendendo la scadenza fino al 2027. Tuttavia, nonostante questo impegno contrattuale a lungo termine, sembra che esista un’intesa informale tra il giocatore e il club bergamasco che potrebbe consentire il suo trasferimento in caso di un’offerta adeguata.

Juventus, la cessione di un big è necessaria per fare cassa

L’Atalanta avrebbe fissato un prezzo di vendita per Koopmeiners compreso tra i 50 e i 60 milioni di euro, e la Juventus sembra essere interessata a fare un’offerta. Tuttavia, la trattativa non è priva di ostacoli. Nonostante lo stipendio attuale dell’olandese non rappresenti un problema per la Juventus, i conti della squadra bianconera non le consentono al momento di effettuare un investimento così cospicuo senza prima fare cassa con alcune cessioni.

Per finanziare l’operazione, la Juventus potrebbe essere costretta a cedere alcuni giocatori. Tra i candidati più probabili a lasciare Torino ci sono i giovani della rosa, capaci di generare plusvalenze significative, o anche giocatori di spicco come Federico Chiesa o Bremer, che potrebbero portare un considerevole introito alla squadra bianconera.