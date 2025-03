Nuova bufera intorno a Thiago Motta. Dopo il ko di Firenze e la voglia dei tifosi di vederlo esonerato, la settimana del tecnico italo-brasiliano non è iniziata nel migliore dei modi. Il ct della Serbia ha affermato che a differenza della Juve, la Serbia darà a Dusan lo spazio che merita. In seguito al polverone creatosi, la società della Vecchia Signora dà un ultimatum a Motta: giocatori come Vlahovic e Yildiz devono giocare.

Juventus, società dà ultimatum a Motta

Anche se Thiago Motta è sopravvissuto al tracollo bianconero di Firenze, il tempo a sua disposizione a Torino sta scadendo. Se vorrà tenersi stretta la panchina della Madama, dovrà dare una svolta alla sua avventura torinese. A partire dalla delicatissima sfida dell’Allianz Stadium contro il Genoa, in programma alla ripresa del campionato. Anche perché mancano 9 gare e la Juve, per evitare un tracollo anche economico, deve qualificarsi alla prossima Champions League.

Giuntoli e la dirigenza sono stati chiari nel faccia a faccia tenutosi dopo il 3-0 rimediato contro la Fiorentina: o ci sarà una svolta immediata, oppure il futuro dell’ex tecnico del Bologna è segnato. E per rimettere le cose a posto, sono state date anche delle indicazioni tecniche sulle scelte di formazione che tanto hanno fatto discutere fin qui. Perché ci si sta giocando il quarto posto, che oggi a Torino viene considerato più importante di qualunque successo. In campo devono scendere i giocatori su cui la Juve ha puntato: Kolo Muani, Vlahovic e Yildiz.