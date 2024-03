Juventus, Sudakov svela: “Voglio giocare in uno dei top 5 campionati. Mi ispiro a Barella e Foden”

Il trequartista ucraino vorrebbe giocare in uno dei campionati più competitivi in europa, l'Italia e la Juventus non sono da escludere

Georgiy Sudakov centrocampista offensivo dello Shakhtar Donetsk, che è stato cercato dalla Juventus nella finestra invernale di mercato ha parlato ai microfoni di “Sportitalia” sulla possibilità di vederlo in Italia e delle sue fonti di ispirazione.

Juventus, Sudakov: “Mi piacciono i calciatori creativi. Barella è uno di questi”

“Mi piace il modo di giocare di Luka Modric, poi Phil Foden è un grandissimo calciatore che sta dimostrando tutta la sua fantastica qualità. E posso citare anche Barella”.

Cosa le piace in particolare di questi fuoriclasse?

“Sono tutti calciatori molto creativi e con grandi colpi, che stanno offrendo prestazioni incredibili ad alto livello già da molto tempo. Se parliamo di Modric sono 15 anni che fa certe cose in grandi palcoscenici. Barella e Foden sono più giovani, ma da almeno 5 anni giocano a grande livello ed è un qualcosa di fantastico”.

Sogna di giocare in Premier League, ma un’eventuale proposta dall’Italia la prenderebbe in considerazione o no?

“Certo. Come ho detto, la Premier League è un campionato incredibile, ma prima di tutto voglio giocare in una delle prime 5 leghe e l’Italia non fa eccezione in tal senso”.