Kean chiede la cessione | Ecco quanto chiede la Juve per lasciar andare l’attaccante

In attesa di nuovi acquisti, la Juventus vuole capire cosa dovrà fare con la questione Kean, che vuole andare a giocare e aspetta di conoscere la sua nuova destinazione.

Calciomercato Juventus, Kean vuole l’Europeo

Le offerte a Kean non mancano visto che sull’attaccante ci sono fortemente Fiorentina e Monza, che però non sembrano interessate a spendere i 2,5 milioni di euro richiesti dalla Juventus. Da non sottovalutare poi gli 1,5 milioni di euro di stipendio del calciatore che sommati agli altri fanno 4 milioni di euro e che permetterebbero al calciatore di trasferirsi in un altro club per provare a giocarsi le carte legate all’Europeo. Questo il punto della trattativa fatta da Tuttomercatoweb.com.