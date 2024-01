Kean lascia la Juventus | Scelta la nuova destinazione

Il futuro di Moise Kean sarà in Spagna. E’ questo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, che svela come il centravanti della Juventus è in partenza destinazione Madrid.

Kean vicinissimo all’Atletico Madrid | Tutti i dettagli

Queste le ultime sull’attaccante: “Moise Kean si avvicina all’Atletico Madrid: l’attaccante italiano è pronto a trasferirsi in prestito secco nella squadra di Simeone. Moise Kean è pronto a lasciare nuovamente in prestito la Juventus. L’attaccante bianconero questa volta si trasferirà in Spagna, all’Atletico Madrid. La Juve ha già dato il suo ok al trasferimento in prestito secco di Kean all’Atletico e ora si aspetta solo di definire gli ultimi dettagli, che le parti confidano di risolvere nei prossimi giorni. Prima di andare in prestito all’Atletico, Kean non rinnoverà il suo contratto con la Juventus. Attualmente il suo contratto scade a giugno 2025 e del suo contratto si parlerà quindi dopo il prestito in Spagna e l’Europeo. In questa sessione di mercato Kean è stato cercato anche da alcuni club italiano, ma il giocatore ha preferito trasferirsi in un altro campionato. In passato, Kean ha giocato in Premier League con la maglia dell’Everton e in Ligue 1 con il PSG. Per l’attaccante italiano questa sarà quindi la terza avventura all’estero”, questo è quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport.