La Fiorentina torna in campo contro il Ferencvaros squadra ungherese molto attrezzata, allenata da Dejan Stankovic. Per Vincenzo Italiano sarà un partita complicata come dimostrato dalla prima frazione di gioco dove il colosso ungherese passa in vantaggio al minuto 25 con un gran gol di Varga, che anticipa la difesa avversari, battendo Terracciano. Un primo tempo lento e con poche emozioni, e la Viola si trova sotto.

La Fiorentina rimonta gli ungheresi

Nel secondo tempo la trama non cambia. La Viola continua a subire gli attacchi degli ungheresi al punto di subire il raddoppio da Cisse che di testa arriva a colpire sul corner ben eseguito. Ma la Fiorentina non si perde d’animo e aumenta i giri del motore, cercando di riprendere il match. Un calcio piazzato, cambia lo scenario. Fabiano Parisi ha messo la palla precisa nell’area piccola, ed Antonin Barak ci arriva e con una leggera deviazione infilando la sfera in rete sulla destra. Niente da fare per Denes Dibusz e risultato di 1 a 2. Ma non finisce qui perchè la squadra di Italiano insiste e non ci sta a perdere davanti ai suoi tifosi e, trova il pareggio al minuto 80, ma annullato successivamente dal VAR. La Viola ci prova e lo sforzo viene ripagato al minuto 93, quando Ikonè di testa la insacca alle spalle del portiere avversario. La Fiorentina si sveglia tardi e limita i danni.

Fiorentina-Ferencvaros, tabellino e risultato (2-2)

Reti: 25′ Varga, 51′ Cissé, 67′ Barak, 90+3 Ikonè

Ammonizioni: Siger, Mmaee, Varga, Ben Romdhane, Dibusz, N.Gonzales

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez (dal 13′ st Arthur), Mandragora (dal 13′ st Barak); Gonzalez, Bonaventura (dal 33′ st Ikoné), Sottil (dal 13′ st Koauame); Beltran. A disp.: Terracciano, Milenkovic, Artù, Ikonè, Infantino, Duncan, Comuzzo, Parisi, Barak, Amatucci, Brekalo, Kouamé. All. Italiano.

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Mmaee, Cissé, Ramirez; Ben Romdhane (dal 22′ st Owusu), Sigér; Marquinos, Abu Fani (dal 22′ st Besic), Zacharlassen; Varga. A disp.: Varga, Radnoti, Besic, Owusi, Civic, Botka, Abena, Paszka, Katona, Pesic, Lisztes. All. Stankovic.